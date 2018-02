Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido com quase quatro mil doses de droga

Apreensão feita no Seixal.

Por Lusa | 14.02.18

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, de 28 anos, por tráfico de droga, no Seixal, distrito de Setúbal, tendo sido apreendidas 3.700 doses de heroína e cocaína durante uma operação policial.



"No âmbito de uma operação policial de combate ao tráfico, o suspeito foi intercetado na via pública, tendo em sua posse 2.580 doses de heroína e 1.183 doses de cocaína, que acabaram apreendidas", refere a PSP, em comunicado enviado à agência Lusa.



A operação, que foi efetuada no domingo e divulgada esta quarta-feira pela PSP, decorreu no concelho do Seixal.



Segundo a PSP, foram ainda apreendidos 100 euros em dinheiro e a viatura usada pelo suspeito, que já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.