Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em Almada por resistência e coação sobre elemento da PSP

Atacante acabou por ser detido e notificado para comparecer em tribunal.

Por Lusa | 19:38

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 28 anos por crimes de resistência e coação sobre elemento policial, que foi agredido e sofreu escoriações, numa intervenção num estabelecimento de restauração em Almada, distrito de Setúbal.



"Após a informação de que um indivíduo se encontrava a provocar desacatos e ameaçar clientes num estabelecimento de restauração, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local. O suspeito recusou identificar-se e abandonar o local", refere a PSP, em comunicado.



O homem acabou por reagir com violência à ação da PSP.



"Do sucedido resultaram algumas escoriações e danos no material policial de um dos agentes", explica.



O homem acabou por ser detido e notificado para comparecer em tribunal.