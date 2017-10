Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido em Viana do Castelo por posse ilegal de armas

Suspeito tinha em sua posse uma pistola, gás pimenta e nove petardos.

13:38

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo deteve na sexta-feira um homem de 53 anos por posse de armas ilegais, incluindo uma pistola, gás pimenta e nove petardos, divulgou este sábado aquela força policial.



"Na origem da detenção está um processo relacionado com ofensas à integridade física e ameaças com arma de fogo, cuja investigação, iniciada há três meses, envolveu duas buscas domiciliárias e uma não domiciliária", indica a GNR em comunicado.



Das buscas, realizadas em colaboração com militares do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, resultou a apreensão de uma pistola calibre 6.35 mm, três armas brancas, um spray gás pimenta, 27 munições e nove petados.



O suspeito é este sábado interrogado no Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.