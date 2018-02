Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido na Moita com mil doses de haxixe e mais de 2.300 euros em dinheiro

Operação da GNR decorreu durante este fim de semana.

19:28

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, na Moita, distrito de Setúbal, por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas cerca de mil doses de haxixe e 2.350 euros em dinheiro.



"A ação teve origem numa detenção por tráfico de estupefacientes, em flagrante delito, que envolveu ainda a realização de duas buscas, tendo sido apreendidas cerca de mil doses de haxixe, duas navalhas e 2.350 euros em dinheiro", refere a GNR, em comunicado.



A operação, que decorreu durante o fim de semana, foi efetuada pelo Destacamento Territorial do Montijo e do Núcleo de Investigação Criminal no concelho da Moita, levando à detenção de um homem de 22 anos.



"O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo ilícito, foi presente ao Tribunal Judicial do Barreiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial", conclui.