Homem detido no Seixal após danificar viaturas com uma catana

Suspeito acabou por ser detido perto do local, com a arma a ser apreendida.

Por Lusa | 20:07

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, de 25 anos, por suspeita de danificar vários veículos na via pública com uma catana, em Corroios, no concelho do Seixal, com a arma branca a ser apreendida.



"Após informação de que um indivíduo estaria a danificar diversas viaturas na via pública, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo verificado a veracidade dos factos", refere a polícia, em comunicado.



O homem acabou por ser detido perto do local, com a arma a ser apreendida.



"O suspeito acabou por ser intercetado numa artéria adjacente, transportando consigo uma arma branca, no caso uma catana, motivo pelo qual acabou detido e a arma apreendida", acrescenta a PSP.