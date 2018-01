Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido no Seixal por suspeita de tráfico de droga e posse de armas

A GNR anunciou esta segunda-feira na detenção de um homem, de 27 anos, em Paio Pires, concelho do Seixal, por suspeita de tráfico de droga e posse ilegal de armas, tendo sido apreendidas mais de 150 doses de haxixe.



"A detenção foi efetuada no decorrer de uma ação de patrulhamento, tendo o individuo, já com antecedentes por tráfico de estupefacientes, adotado um comportamento suspeito na presença dos militares", refere a GNR.



Na posse do suspeito foram detetadas 153 doses de haxixe, o que levou à realização busca à sua residência.



"Na residência foi encontrada uma caçadeira, tipo shotgun, uma arma de pressão de ar, quatro armas brancas, 17 munições e 48 doses de MDMA, para além de diverso material para acondicionar e embalar produto estupefaciente", acrescenta.



Segundo a GNR, o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Almada e ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência e apresentações periódicas.