Homem detido por atear fogo à mulher na presença dos filhos

Crime aconteceu em Queluz. Menores de 2 e 8 anos estavam com a mãe na cama.

12:12

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária, depois de ter ateado fogo à mulher, na presença dos filhos, anunciou esta força policial em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A vítima é casada com o presumível autor. Segundo a PJ, "os factos ocorreram na madrugada do passado dia 19 deste mês, quando o presumível autor entrou na habitação onde vivia com a esposa, de 26 anos de idade, e dois filhos menores, de 2 e 8 anos, munido de um produto líquido inflamável, o qual verteu no corpo da esposa, ateando-lhe fogo".

Na altura do ataque, a vítima estava na cama a dormir, na companhia dos filhos. Sofreu queimaduras graves, encontrando-se ainda internada em unidade hospitalar.

Os filhos, que estavam na cama com mãe, escaparam sem ferimentos. O incêndio veio a ser apagado após intervenção dos bombeiros, chamados ao local, em Queluz.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido imposta a medida de coação de prisão preventiva.