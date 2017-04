Homem detido por burlar idosa com notas de 50 euros

"A idosa deu 28 notas de 50 euros ao suspeito que fugiu em direção a Setúbal", indica a GNR, acrescentando que "após terem conhecimento do sucedido, os militares encetaram diligências que permitiram localizar e intercetar o suspeito ainda na posse do dinheiro furtado".O homem ficou sujeito a termo de identidade e residência.A nova nota de 50 euros, a mais utilizada na zona euro, entrou na terça-feira em circulação, com as autoridades a acreditarem ser mais segura do que a atual nota do mesmo valor que é mais falsificada.A nova nota cor de laranja vai circular ao mesmo tempo da atual nota do mesmo valor, não sendo necessária qualquer deslocação a um banco para fazer a troca das notas antigas.Também a GNR informou na terça-feira estar a realizar ações de sensibilização para prevenir burlas relacionadas com a entrada em circulação da nova nota de 50 euros.A GNR alertou que "não existe ninguém mandatado por qualquer instituição bancária para fazer a recolha das notas de 50 euros antigas e que, caso se deparem com propostas desta índole, deverão entrar em contacto" com o posto da Guarda mais próximo e fazer o mesmo se encontrarem uma nota falsa.Para certificar que a nota não é falsa, a GNR aconselha os cidadãos a utilizar o método "Tocar, Observar e Inclinar".Assim, o consumidor deve sentir nas margens esquerda e direita a impressão em relevo, observar em contra luz para ver "um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor e o motivo principal, bem como um pequeno recorte em forma de janela" e inclinar a nota de modo a "ver o número esmeralda com um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente".Este holograma apresenta um retrato de Europa e os algarismos representativos do valor da nota.