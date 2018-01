Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por partilhar fotos pedófilas

Segundo caso que organização internacional detetou.

Por João Mira Godinho | 01:30

Um homem de 43 anos foi detido, em Loulé, pela PJ, por partilha de imagens pedófilas na Internet. Foi o segundo caso do género, na cidade, na última semana, ambos detetados por uma organização internacional que monitoriza este tipo de atividades na Net.



O homem já tinha sido referenciado por suspeitas de ligação à partilha de conteúdos pedófilos em investigações anteriores, mas nunca tinham sido encontrados indícios para que fosse detido.



A mesma organização que levou à detenção de um jovem de 18 anos, há dois dias, sinalizou o computador do homem e, com essa informação, a Diretoria do Sul da PJ iniciou a investigação ao suspeito.



Ontem foi anunciada a detenção, depois de ter sido confirmado que o homem partilhava fotos e filmes de cariz pedófilo na Internet. Foram-lhe apreendidos um computador portátil e o telemóvel.



PORMENORES

Medidas de coação

Presente ontem a tribunal para primeiro interrogatório, o homem ficou em liberdade, proibido do usar a Internet e de contactar menores de 16 anos como medidas de coação, a aguardar julgamento pelo crime de pornografia de menores.



Detido em casa dos pais

Na quarta-feira, a Diretoria do Sul anunciou a detenção, na sequência de denúncia da mesma organização, de um jovem de 18 anos, também em Loulé, e igualmente pela partilha de conteúdos pedófilos. O rapaz foi detido em casa dos pais, onde vivia.