Homem detido por posse ilegal de 12 armas de fogo

Além das armas, a GNR também apreendeu na casa do homem 1.423 cartuchos, dois silenciadores, uma mira telescópica, um sabre, um carregador de munições e um aerossol de defesa.O detido foi hoje presente ao Tribunal de Serpa, que determinou a sua libertação sujeito às medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e proibição de se ausentar do país e de contactar com qualquer tipo de arma.

A GNR anunciou esta sexta-feira ter detido um homem, de 57 anos, por posse ilegal de 12 armas de fogo, no concelho de Serpa, no distrito de Beja.O homem foi detido na quinta-feira depois de a GNR o ter intercetado durante uma ação de fiscalização rodoviária e descoberto uma espingarda de caça ilegal na sua viatura, adiantou à agência Lusa fonte da força de segurança.Após a detenção e por o homem ter antecedentes criminais por posse ilegal de armas, a GNR efetuou uma busca à sua casa, onde apreendeu as restantes 11 armas de fogo (oito espingardas de caça, duas espingardas carabinas e uma pistola).