Homem detido por roubos por esticão na via pública

Crimes ocorreram em Espinho e em Arcozelo, em que foram vítimas duas mulheres.

14:17

A GNR de Lourosa, do Comando Territorial do Porto, anunciou este sábado a detenção de um homem, de 49 anos, suspeito da prática de dois roubos por esticão na via pública.



O detido, com antecedentes criminais por roubo, tráfico de droga, burla e furtos, e tendo cumprido já duas penas de prisão efetiva, foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.



Em comunicado, a GNR esclarece que "após o alerta da ocorrência dos roubos por esticão, num curto espaço de tempo (20 minutos), um em Espinho e outro em Arcozelo, em que foram vítimas duas mulheres, efetuou de imediato uma operação policial para localizar o autor dos delitos, o que possibilitou aos militares localizar e deter o suspeito".



Permitiu ainda "a recuperação dos bens subtraídos das vítimas, nomeadamente documentos pessoais, dois telemóveis e trinta euros".