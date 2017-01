Homem detido por suspeita de violência doméstica

"O suspeito foi presente a tribunal, ficando sujeito a termo de identidade e residência e proibição de contactar com a vítima", acrescenta.A GNR referiu ainda que em Setúbal existem dois NIAVE em funcionamento, um no concelho de Almada e outro no concelho de Setúbal."Durante o ano de 2016, os NIAVE do Comando Territorial de Setúbal realizaram, no âmbito de processos de risco elevado para as vítimas, 336 inquéritos, dez buscas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias", salienta.Foram detidas 12 pessoas, uma em flagrante delito e 11 com mandado de detenção, e apreendidas 18 armas de fogo, 23 armas brancas e 2.615 munições de diversos calibres.