Homem detido por tentar matar a mãe à facada

Suspeito era procurado há uma semana em Grândola. Vítima de 45 anos escapou com feridas no braço.

12:15

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 20 anos, suspeito do crime de homicídio qualificado na forma tentada. A vítima é a mãe do agressor, de 45 anos.

Segundo a PJ, "os factos foram cometidos no passado dia 19 do corrente, na região de Grândola, na sequência de uma desavença, quando o autor esfaqueou por diversas vezes a própria mãe de 45 anos de idade, visando atingi-la num órgão vital".



A vítima conseguiu evitar os golpes e fugir, escapando apenas com ferimentos num dos membros superiores foi atingido.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.