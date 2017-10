Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por violar a neta em casa

Por I.J. | 08:57

Um homem de 60 anos, residente no concelho das Caldas da Rainha, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por abusar de uma neta, de 13 anos, quando a menina estava ao seu cuidado.



Segundo apurou o CM, a menina passava "longos períodos ao cuidado" do avô, que se aproveitou da "relação de proximidade com a vítima" para cometer os abusos.



O homem foi detido fora de fragrante delito e vai aguardar julgamento em liberdade, mas está proibido de se aproximar da menina, tendo ainda de se apresentar periodicamente no posto policial da área de residência.