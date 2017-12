Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem é detido por maus-tratos a mãe de 84 anos

Suspeito de 53 anos infligia agressões corporais e insultos a progenitora doente e com mobilidade reduzida.

20.12.17

O Ministério Público (MP) emitiu um mandado de detenção que levou à captura na terça-feira de um homem, de 53 anos, pela prática reiterada de maus-tratos físicos e psíquicos contra a sua mãe, com quem vivia na mesma habitação.



Segundo adianta esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o agressor foi constituído arguido e inquirido pelo juiz de instrução criminal de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva, atento o perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito e por fortes indícios da prática do crime de violência doméstica agravada.



"O arguido ficou fortemente indiciado pela prática reiterada de maus-tratos físicos e psíquicos que infligia diariamente à sua mãe, com quem vivia na mesma habitação. De acordo com os indícios recolhidos, o arguido aproveitando-se da especial vulnerabilidade de sua mãe, com 84 anos, muito doente e com mobilidade reduzida, infligia-lhe agressões corporais, insultos, subtraí-lhe violentamente quantias em dinheiro, provocando-lhe sofrimento, dor e agravamento das doenças de que padecia", indica a acusação.



A PGDL precisa que os factos ocorreram em Lisboa, entre pelo menos setembro de 2014, data em que a ofendida sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), até à data da detenção do arguido pelas autoridades, sendo tal atuação potenciada pela dependência do álcool e da medicação tomada pelo mesmo, uma vez que sofria de epilepsia, o que o tornava muito agressivo.



O inquérito prossegue a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, na Unidade Contra A Violência Doméstica.