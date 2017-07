Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem e mulher condenados por lenocínio em Paredes

Por Lusa | 21:14

O tribunal de Penafiel condenou um homem e uma mulher, a penas de prisão, suspensas, por crimes de lenocínio ocorridos em Paredes, entre 2013 e meados de 2016, informou hoje o Ministério Público (MP).



O homem foi condenado a um ano e três meses de prisão e a mulher a dois anos de prisão, tendo ambas as penas ficado suspensas por iguais períodos.



De acordo com a página na Internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto do MP, "resultou provado que o arguido, dono de um apartamento em Paredes, o cedeu por arrendamento à arguida para que esta aí desenvolvesse a prática de prostituição".



A arguida colocaria diariamente duas a quatro mulheres no apartamento, "disponíveis para manter relações sexuais a troco de dinheiro".



Aquela atividade era publicitada "mediante anúncios em jornais, cobrando das prostitutas o montante diário que estas se comprometiam a entregar-lhe".



Concluiu-se também que a arguida controlava "a entrada e saída de clientes, vigiando a assiduidade das mulheres, discutindo reclamações e providenciando produtos de higiene, entre outras condutas".



O tribunal condenou ainda o arguido a pagar 16.000 euros ao Estado, "correspondentes à vantagem que teve com a prática do crime", e a arguida a pagar ao Estado 66.209 euros, "correspondente ao seu património incongruente, ou seja, aquele que só encontra justificação na prática criminal".