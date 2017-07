Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem e namorada condenados a pena de prisão efetiva por abusos sexuais de menor

Arguido tem condenações pelo crime de violação na forma tentada e homicídio por negligência e condução sob efeito de drogas em acidente de viação.

Por Lusa | 17:40

O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou esta terça-feira a seis anos e três meses de prisão um homem por abusar sexualmente da filha menor da namorada e esta, mãe da menina, por permitir e incentivar estes atos.



O coletivo de juízes deu como provado que os arguidos agiram em coautoria e sabiam que o estavam a fazer não estava certo, mas não se inibiram de o fazer.



"O arguido é o puro agressor sexual que tratava a vítima como mero objeto para satisfazer os seus desejos sexuais mais escabrosos", disse o magistrado, durante a leitura da decisão judicial.



Já quanto à arguida, mãe da menina que à data dos abusos tinha 13 anos, o juiz classificou-a de "mau caráter" por permitir que o namorado abusasse da filha.



Segundo a acusação, em 2014, a mãe da menor encontrava-se com o namorado em pensões do Porto e de Espanha e levava com ela a filha para que o homem abusasse dela.



"Estavam combinados quanto a isso", refere a acusação.



O tribunal deu como provado que a mulher não tem emprego há muito tempo, tem má relação com a família e que tem outra filha, mas que vive com o pai.



O arguido tem condenações pelo crime de violação na forma tentada e homicídio por negligência e condução sob efeito de drogas em acidente de viação.