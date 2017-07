Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem em estado grave por tentar salvar jovem

Vítima está internada em Santa Maria da Feira.

Por Paulo Jorge Duarte e Silvana Araújo Cunha | 01:30

Um homem, com cerca de 30 anos, está internado em estado crítico no Hospital S. Sebastião, Santa Maria da Feira, depois de se ter atirado à agua para salvar uma jovem de 14 anos que foi arrastada por uma onda, ontem à tarde, na praia de Santa Marinha, em Cortegaça, Ovar.



O homem, que começou a sentir dificuldades na água já depois de a menor estar a salvo, acabou arrastado por uma onda e desapareceu no mar.



O alerta chegou às 16h40 à corporação dos Bombeiros de Esmoriz, que mobilizou para o local equipas de mergulhadores apoiadas por duas motas de água. A vítima foi encontrada no mar por um nadador-salvador, cerca de dez minutos depois do início das buscas, e já se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



As manobras de reanimação começaram ainda na água e continuaram na praia. Apesar da paragem ter sido revertida pelas equipas médicas, o estado da vítima é, de acordo com fonte dos bombeiros, considerado muito grave. No local estiveram, além dos Bombeiros de Esmoriz apoiados pelas motas de água, a VMER de Santa Maria da Feira, a Polícia Marítima e a GNR.