Homem encontrado morto à facada dentro de casa

Vítima tinha várias feridas no peito. Arma estava caída ao seu lado, no Cacém.

Um homem de 44 anos foi encontrado morto dentro da casa em que vivia, em Agualva-Cacém, Sintra, na tarde desta segunda-feira.



A vítima apresentava cortes na zona do peito e perto do corpo encontrava-se uma faca.



A Polícia Judiciária investiga o caso e fez várias operações de perícias e buscas durante a tarde e noite desta segunda-feira.



O alerta para o caso foi dado por um familiar que solicitou aos bombeiros a abertura da porta de casa.



Ao entrarem depararam-se com o corpo numa sala, já sem vida. Foi chamada a PSP e, por haver suspeitas de crime, foi acionada a Polícia Judiciária.