Encontrado morto em casa com sinais de espancamento

Vítima, de 67 anos, vivia em Ermesinde.

11:34

Um homem de 67 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento dentro de casa, em Ermesinde, Valongo, na manhã da passada quarta-feira.



A habitação estaria remexida, no entanto, não é claro que tenha havido algum tipo de furto ou assalto. A Polícia Judiciária do Porto está a investigar o caso.



"Estamos a efetuar diligências pertinentes de investigação", disse fonte da PJ à agência Lusa.



Também contactada pela agência Lusa, fonte da PSP, a primeira entidade policial a conhecer o caso, disse que "há suspeitas de agressões" à vítima.