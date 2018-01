Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto debaixo de trator em Valpaços

Vítima, de 64 anos, estaria a trabalhar num terreno agrícola quando sofreu acidente.

22:59

Um homem de 64 anos morreu hoje na sequência de um acidente com um trator agrícola, em Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços, disse fonte da GNR.



A fonte explicou à agência Lusa que a vítima foi encontrada sem vida debaixo do trator, no terreno onde andaria a trabalhar.



Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 21:21 e para o local foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, GNR e equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).