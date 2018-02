Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto em barragem no rio Guadiana

Corpo estava envolvido em redes de pesca na barragem de Pedrógão, no concelho de Serpa.

Por Lusa | 13:49

O corpo de um homem foi encontrado hoje na barragem de Pedrógão, localizada no rio Guadiana, na zona de Insua, no concelho de Serpa, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por um popular, cerca das 09:40, tendo indicado que o corpo do homem estava envolvido em redes de pesca.



A fonte da GNR indicou ainda que o corpo foi resgatado da água, adiantando que a Polícia Judiciária foi chamada ao local para efetuar a investigação da ocorrência, registada na freguesia de Pias.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, foram mobilizados para o local operacionais e um veículo e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários de Moura, além da GNR.