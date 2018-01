Homem encontrado morto em casa em Gondomar

Alerta foi dado esta segunda-feira à noite.

12:16

Um homem de 81 anos foi, esta segunda-feira à noite, encontrado morto em casa, em Zebreiros, na Foz do Sousa, Gondomar.



Segundo apurou o CM junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, os Bombeiros de São Pedro da Cova foram chamados ao local pelas 20h00 para procederem à remoção do cadáver.



Desconhece-se, para já, o que terá causado a morte à vítima.

Em atualização