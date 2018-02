Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em casa nas Caldas da Rainha

Vizinhos da vítima não a viam há algum tempo e alertaram as autoridades.

Por Lusa | 17:34

Um homem foi encontrado sem vida, hoje, na sua residência em Salir do Porto, no concelho de Caldas da Rainha.



O corpo foi encontrado na sequência do alerta, feito por vizinhos da vítima, que a deixaram de ver há algum tempo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O homem, de idade avançada e que vivia sozinho, foi encontrado por elementos da corporação de Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha (distrito de Leiria), que se deslocaram ao local para procederem à abertura da porta da habitação.



Para o local foram também mobilizados meios da GNR e uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), acrescentou a mesma fonte, referindo que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 15:19 de hoje.