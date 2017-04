Homem encontrado morto em levada de água em Soure

O cadáver, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para a morgue de Coimbra, para ser autopsiado.

O cadáver de um homem de idade indefinida foi encontrado esta tarde numa levada de água na vila de Soure, Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.O alarme foi dado por volta da 16:39 por moradores desta vila do Baixo-Mondego, que encontraram a vítima caída numa vala profunda por onde é encaminhada água de regadio.Num primeiro momento os serviços de proteção civil apontaram para uma morte por afogamento, mas fonte dos Bombeiros de Soure não confirma esta informação, avançando que no local estão agentes da PJ de Coimbra e da GNR local, que iniciaram uma investigação sobre as causas da morte.