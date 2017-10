Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em restaurante devoluto em Sintra

Um homem foi esta sexta-feira encontrado morto no interior de um restaurante devoluto em Belas, Sintra, depois de os bombeiros terem sido chamados ao local devido a um incêndio, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



"Recebemos o alerta para o incêndio pelas 20h37, na rua da Escola Primária, na zona de Idanha, em Belas. O incêndio ocorreu num restaurante devoluto e que tem muita vegetação em redor", disse à agência Lusa fonte da ANPC.



Segundo a mesma fonte, foi encontrado um corpo de um homem já cadáver no interior do restaurante.



"Pelas 21h49 foi encontrado um homem já cadáver no restaurante, durante as buscas que foram efetuadas no local", explicou, referindo que o caso foi entregue às autoridades.



No local estiveram elementos dos bombeiros de Belas, a PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil de Sintra.