Homem encontrado morto no Funchal

Um homem de 35 anos foi esta terça-feira encontrado morto num terreno baldio no Funchal, na ilha da Madeira, informou fonte dos Bombeiros Municipais do Funchal, corporação que foi chamada ao local.A Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária tomaram conta da ocorrência, não sendo para já conhecida a causa da morte. No entanto, o quadro mais provável é o de uma overdose, uma vez que, segundo apurou o, a vítima encontrava-se na posse de drogas e álcool.O corpo foi encontrado esta manhã na zona das Courelas, na freguesia de Santo António, a maior e mais populosa das dez que compõem o concelho do Funchal.