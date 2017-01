Homem encontra dois quilos de canábis quando apanhava míscaros

Um homem encontrou na quarta-feira 2,15 quilos de folhas de canábis, quando se encontrava a apanhar míscaros numa zona de mato em Oliveira do Hospital, informou esta sexta-feira a GNR.

"Um senhor andava numa zona de mato, na apanha de míscaros, e ter-se-á deparado com dois sacos que no seu interior tinham folhas de canábis", tendo contactado de imediato o posto territorial da GNR de Oliveira do Hospital, concelho do distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa o comandante do Destacamento Territorial da Lousã, Filipe Mendes.

A patrulha deslocou-se nesse mesmo dia ao local de Pinheirinho, freguesia de Lourosa, e efetuou a apreensão, às 11:30, dos 2,15 quilos de folhas de canábis - produto "suficiente para mais de 860 doses", informou a GNR.



Segundo o comandante do destacamento da Lousã, ainda foi feita uma batida nas proximidades, "para perceber se haveria mais algum indício relevante ou se as plantas tinham sido cultivadas nas proximidades", mas sem sucesso.



Entretanto, foi aberto um inquérito para se perceber "se existe alguma correlação" com alguma pessoa, esclareceu Filipe Mendes.













No entanto, "os indícios são parcos", notou.

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40%

20%

20%

40% Muito satisfeito