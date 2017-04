Homem esfaqueado em passadiço de praia

A Polícia Marítima de Portimão deslocou-se ao local e está agora a investigar o caso.



A vítima alegou que os indivíduos partiram rapidamente para agressões sem que houvesse motivos para isso, e garantiu que não conhece os agressores. Apesar de a Praia da Rocha estar atualmente repleta de turistas e de existirem restaurantes naquela zona, o facto de o crime ter acontecido logo ao início do dia levou a que não tenha havido testemunhas.A Polícia Marítima de Portimão deslocou-se ao local e está agora a investigar o caso.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um homem de 42 anos sofreu ferimentos graves depois de ter sido atacado por vários indivíduos com um objeto contundente, provavelmente uma faca. O crime violento aconteceu ontem de manhã, por volta das 07h00, no passadiço de madeira existente no areal da Praia da Rocha, no concelho de Portimão.O homem, ao que o CM apurou, foi golpeado em várias partes do corpo, nomeadamente na cabeça, costas e pernas. Apesar dos ferimentos sofridos, manteve-se sempre consciente. Foi assistido no local pelos Bombeiros de Portimão e INEM e depois transportado para o hospital de Portimão, onde ficou internado.A vítima, sabe o CM, é natural da Costa do Marfim e não forneceu grandes pormenores sobre o que se passou, complicando o trabalho das autoridades para descobrir a identidade dos agressores. O estrangeiro revelou apenas às autoridades que estava a caminhar no passadiço, próximo do miradouro dos Três Castelos, quando foi atacado por um grupo de pessoas.