Homem esfaqueia mulher até à morte em Sever do Vouga

Marido tentou suicidar-se depois de matar. Corpos foram encontrados nuns anexos para animais.

Um homem de 69 anos matou a mulher de 66 anos e tentou cometer suicídio, esta terça-feira de manhã, na residência do casal, em Silva Escura, Sever do Vouga, disse à Lusa fonte da GNR.



O alerta chegou aos bombeiros às 11h00.



Segundo a GNR, o autor do crime esfaqueou mortalmente a mulher e depois tentou suicidar-se, ingerindo uma substância desconhecida.



Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros disse que os corpos foram encontrados nuns anexos para animais.



"Quando chegámos ao local, a mulher estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas manobras de reanimação sem sucesso", disse a mesma fonte.



O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.



O homem, que foi encontrado numa divisão à parte, foi transportado em coma para o Hospital de Aveiro e o seu estado de saúde é "grave".



A GNR tomou conta da ocorrência e passou o caso à Polícia Judiciária.



No local, estão os Bombeiros de Sever do Vouga para proceder ao levantamento do corpo da mulher que será depois transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.