Homem esfaqueia pais com catana no Cadaval

Logo que bombeiros e GNR chegaram ao local, o alegado agressor entregou-se sem resistência.



As vítimas, na casa dos 70 anos, foram transportadas para a urgência do hospital de Torres Vedras.



Após avaliação clínica da gravidade das agressões, acabaram por ser transferidas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foram sujeitas a intervenção cirúrgica.



O homem foi detido, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.



Segundo a mesma fonte policial, deveria ter sido presente hoje a tribunal, mas não compareceu, devendo o Ministério Público emitir um mandado de detenção.



Um homem agrediu com arma branca os pais, a quem desferiu vários golpes, alegadamente por problemas de violência doméstica, no concelho do Cadaval, disse à Lusa fonte da GNR.Fonte da GNR afirmou à agência Lusa que, na noite de quinta-feira, o homem, de 47 anos, alcoolizado, "agrediu os pais com vários golpes de uma catana", após uma discussão familiar.O suspeito "agrediu o pai e, como a mãe tentou defendê-lo", acabou também por ser ferida", descreveu.