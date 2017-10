Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esmagado por placas de vidro Vila Real de Santo António

Acidente aconteceu em obra num campo de paddel.

Por Lusa | 13:33

Um trabalhador de 51 anos morreu esta quarta-feira em Vila Real de Santo António, no Algarve, ao ser atingido por várias placas de vidro que estavam a ser mudadas de sítio, no complexo desportivo local, disse fonte da Proteção Civil.



O homem pertencia a "uma empresa subempreiteira que estava a fazer a mudança de um campo de paddel" de um local para outro, dentro do espaço do complexo desportivo de Vila Real de Santo António, precisou a mesma fonte.



"Quando estavam a transportar as placas para as mudar de local, os vidros caíram e atingiram o homem", contou a fonte da Proteção Civil em declarações à agência Lusa.



No momento estavam a ser mudadas de sítio "seis placas de vidro, com um peso de mais de 100 quilogramas cada", quantificou.



As equipas de socorro ainda chegaram a prestar assistência ao trabalhador atingido, "tendo transportado a vítima para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António em manobras de reanimação", mas o óbito acabou por ser declarado na unidade de saúde, situado a escassas centenas de metros do local do incidente.



O paddel é um desporto que se disputa com raquetes e com uma rede, à semelhança do ténis, num campo rodeado por vidros que permitem que a bola ressalte enquanto se disputam os pontos.