Homem espalha terror por causa de terreno

Militares da GNR usaram ‘taser’ para apanhar barricado em supermercado de Vila Nova de Poiares.

Por Isabel Jordão | 01:30

O homem que se barricou num supermercado, em Vila Nova de Poiares, foi capturado pela GNR pelas 17h00 de ontem, 24 horas depois de ter invadido o estabelecimento – e foi transportado sob detenção para os Hospitais da Universidade de Coimbra, para avaliação psiquiátrica.



Os militares tiveram de recorrer a armas ‘taser’ para controlar o ex-emigrante, de 50 anos, que reclamava a posse de uma parcela de terreno que o seu pai vendeu há cerca de 17 anos.



José Carlos Teixeira é natural de Vila Nova de Poiares e foi emigrante em França, onde viveu até se reformar, há um mês. Entrou no supermercado armado com uma caçadeira e uma pistola, pelas 17h00 de quinta-feira, numa altura em que havia uma dezena de clientes na loja.



Fez alguns disparos, sem atingir ninguém, e subiu para o primeiro andar, onde estão o escritório, a sala de formação e os balneários dos funcionários. Pelo caminho cruzou-se com um funcionário, de 27 anos, que agrediu com uma das armas.



José Carlos Teixeira esperava encontrar o proprietário, o que não se verificou, barricando-se no escritório e destruindo o mobiliário. Enquanto se movimentou no piso superior do edifício, arremessou tudo o que conseguiu contra o corredor, causando prejuízos elevados.



Durante as 24 horas em que esteve barricado mostrou estar perturbado e não aceitou entregar-se voluntariamente aos militares. Há ano e meio, ameaçou explodir o edifício e matar o proprietário, tendo sido condenado por isso.