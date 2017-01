Homem esquecido no porão de avião está amnésico

Recorde-se que o avião onde o funcionário ficou preso acabou por descolar. Foram os colegas que ficaram em terra que, ao fim de cerca de uma hora, se aperceberam da falta de Telmo. Após o alerta, o comandante do avião desviou a rota e aterrou de emergência no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O funcionário da empresa de handling Portway que, no início de outubro, ficou trancado no porão de um avião está amnésico. O homem sentiu-se mal e desmaiou no portão do aparelho da TAAG (Linhas Aéreas de Angola) que se preparava para fazer a viagem do Porto para Luanda.Segundo avança a imprensa desta segunda-feira, Telmo Dias já terá recuperado a mobilidade, mas continua sem reconhecer a família e os amigos. A seguir ao incidente o homem deixou de andar e teve de reaprender a falar.Telmo está a ser seguido na Casa de Saúde da Boavista, no Porto, e a Portway garante estar a prestar apoio à família da vítima.