Homem estava morto em casa há três meses

Cadáver de homem de 50 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição.

Por Pedro F. Guerreiro e Ana Palma | 01:30

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto no interior do apartamento onde vivia, no segundo andar de um prédio, na baixa de Faro. Segundo o CM apurou, já estaria morto dentro da casa há cerca de três meses.



O homem já não era visto há vários meses nas proximidades da habitação onde residia - sozinho, após a morte do pai, há menos de um ano - na rua do Bocage, e nos vários locais que habitualmente frequentava, na mesma zona.



Ao que o CM apurou, a sua ausência tinha sido inclusive notada por vários vizinhos e familiares. De acordo com testemunhas, a eletricidade da casa já teria sido cortada, por falta de pagamento, desde meados do mês de julho.



No entanto, só no sábado à tarde o cadáver do homem acabaria por ser descoberto no interior da casa. Estava já em muito avançado estado de decomposição, o que obrigou a uma operação de grande complexidade por parte de uma equipa especializada dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, com equipamento de proteção individual e uma viatura própria para fazer o levantamento do cadáver. Foi de seguida transportado para a morgue do hospital de Faro.



A PSP tomou conta da ocorrência, inicialmente, mas depois foi chamada ao local uma equipa da Polícia Judiciária. Ao que o CM conseguiu apurar, não existem quaisquer indícios de crime.



No entanto, as causas da morte só vão estar completamente apuradas após a realização da autópsia ao corpo.