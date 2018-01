Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem evadido da prisão capturado em Oliveira do Bairro

Militares capturaram o homem na sua residência, em Oiã.

Por Lusa | 13:21

A GNR capturou em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, um homem de 29 anos que se encontrava evadido do estabelecimento prisional de Coimbra há quase um mês, informou esta terça-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR explica que o homem saiu do estabelecimento prisional em licença de curta duração, entrando em ausência ilegítima, desde 10 de dezembro de 2017, por não ter efetuado a sua apresentação.



Segundo a GNR, os militares detiveram o homem na sua residência, em Oiã, Oliveira do Bairro, no passado sábado.



O evadido foi entregue no Estabelecimento Prisional de Coimbra.