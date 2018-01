Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido ao cair de poste com 5 metros de altura

Vítima estava a colocar cabos de fibra ótica quando a estrutura cedeu.

12:41

Um homem de 53 anos ficou ferido com gravidade ao cair de uma altura de 5 metros quando estava a trabalhar pendurado num poste, no concelho de Penacova.



O acidente aconteceu na zona de Lavradio, perto do IC6, quando a vítima procedia a operações de colocação de fibra ótica.



A queda deve-se ao facto de o poste ter cedido, arrastando a vítima para o chão. O homem ficou ferido com gravidade e foi levado para os hospitais de Coimbra.



Estiveram no local os bombeiros de Penacova, uma viatura do INEM de Arganil e uma equipa do centro hospitalar de Coimbra