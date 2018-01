Homem ferido com gravidade ao ser atropelado na ponte Vasco da Gama

Vítima teve avaria na carrinha que conduzia e foi colhida quando saiu para o tabuleiro.

12:00

Um homem sofreu ferimentos muito graves na manhã deste sábado quando foi atropelado em pleno tabuleiro da ponte Vasco da Gama, no sentido Alcochete-Lisboa.

A vítima sofreu uma avaria na carrinha onde seguia com a mulher, encostou na berma e saiu para a tentar solucionar. Foi então colhido por uma outra carrinha.

Com graves ferimentos, principalmente na cabeça, o homem foi assistido pelos bombeiros e INEM e levado para um hospital de Lisboa.

A mulher da vítima e o condutor que a atropelou ficaram em choque e tiveram também necessidade de ser assistidos.

A via da direita, no sentido Alcochete-Lisboa, esteve cortada até às 11h40.

No local estiveram os bombeiros de Alcochete, o INEM e a GNR, que investiga as circunstâncias do atropelamento.