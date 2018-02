Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica em estado muito grave após acidente doméstico em Valença

Vítima queimou a cara.

Por Lusa | 18:53

Um homem de 47 anos ficou esta terça-feira em estado "muito grave" em Valença, na sequência de um acidente ocorrido na casa onde habita, quando manuseava resina, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.



De acordo com Miguel Lourenço, "o homem estava a fazer uns trabalhos em casa, com resina, e terá utilizado água com pressão que despoletou a combustão e o queimou na cara".



Contactada pela agência Lusa, outra fonte dos bombeiros voluntários de Valença (distrito de Viana do Castelo) adiantou que o homem "foi transportado para o hospital Santos Silva, no Porto, em estado muito grave".



O alerta foi dado às 17h15. Ao local compareceram os bombeiros locais, com uma viatura e dois operacionais, e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.