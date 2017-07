Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica ferido ao cair de uma grua em Almada

Trabalhador da Câmara Municipal foi transportado para o hospital com dores nas costas.

11:00

Um homem na casa dos 40 anos ficou ferido após cair de uma grua móvel enquanto trabalhava em Almada, distrito de Setúbal, por volta das 10h00 da manhã desta quinta-feira.



Ao que o CM apurou, o homem - que será um funcionário da Câmara Municipal de Almada - foi transportado para o Hospital Garcia de Orta com queixas de dores na zona das costas. O seu estado de saúde é para já desconhecido.



A vítima estaria a participar nos trabalhos de desmontagem do 34º Festival de Teatro de Almada quando sofreu o acidente de trabalho e caiu com as costas no chão.



Ao local acorreram imediatamente os Bombeiros de Almada, num total de 16 operacionais apoiados por seis viaturas.



Em atualização