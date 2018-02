Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro despista-se e cai em ravina de 30 metros em Azeitão

Alerta foi dado às 09h15. Condutor não sofreu ferimentos.

11:24

Um homem despistou-se numa estrada junto ao Alto das Necessidades, em Azeitão, concelho de Setúbal, acabando por cair numa ravina de 30 metros.



Apesar do embate da queda da viatura, a vítima acabou por não sofrer quaisquer ferimentos, saindo pelo próprio pé do veículo acidentado.



O alerta foi dado às 09h15. No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Setúbal.



Em atualização