Por Aureliana Gomes | 11:22

Um atleta ficou ferido, esta manhã, no Campeonato Regional de Remo que decorre no rio Douro, em Gondomar.



Segundo o Centro de Operações Distritais do Porto, duas embarcações que estavam a competição colidiram e um dos velejadores ficou ferido.



Segundo o CDOS, o atleta foi resgatado um elemento da prova e assistido em terra.



Foi transportado para o Hospital de Santo António com ferimentos ligeiros.