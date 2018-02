Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem gravemente ferido em atropelamento ferroviário no Porto de Leixões

Trabalhador foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Por Nelson Rodrigues | 20:50

Um homem foi, esta quarta-feira, atropelado por uma composição no Porto de Leixões tendo sofrido ferimentos graves.



O trabalhador estava a carregar vagões no terminal ferroviário e não se terá apercebido que o comboio pelo qual foi atingido ali seguia. O alerta foi dado às 19h47.



O homem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.



No local estiveram seis operacionais e três viaturas das organizações de socorro.