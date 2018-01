Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem impõe reino de terror

Idoso, de 79 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica.

Por Ana Palma | 08:45

Ao longo dos anos, o homem impôs um reino de terror sobre mulher, filha e netas. Com 79 anos, foi agora detido, na zona de S. Bartolomeu de Messines, pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR, por violência doméstica.



Segundo o CM apurou, a mulher, de 76 anos, era a principal vítima. Ao longo de 40 anos de casamento, foi repetidamente alvo de agressões físicas e psicológicas. No final do ano, o homem chegou a colocar uma faca sobre a mesa e ameaçou matá-la. Só não o terá feito porque a vítima pediu ajuda à filha, que vive perto. A mulher ainda tem sequelas de uma agressão de há cerca de quatro meses e, noutra situação, o homem partiu-lhe um cabo de vassoura nas costas. Também foi espancada com uma cana de pesca.



O consumo excessivo de álcool - beberá cerca de cinco litros de vinho por dia - está associado ao comportamento agressivo do idoso, soube ainda o CM.



O homem é acusado de obrigar a mulher a ir comprar-lhe vinho e tabaco, sob ameaça de morte. Também lhe exige o dinheiro da reforma, para comprar vinho. A filha, de 44 anos, e as três netas também eram alvo dos maus-tratos por parte do homem. Quando a filha era pequena, batia-lhe para não ir à escola e ficar a tratar dos animais. Fez o mesmo às netas, que obrigou também a tratar dos animais ameaçando-as com um bordão.



Presente esta quinta-feira à tarde ao Tribunal de Silves, as medidas de coação não eram conhecidas à hora de fecho desta edição.