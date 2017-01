Homem julgado por enganar criança com notas falsas

De acordo com o MP, todas as notas que iam ser depositadas eram falsas e terão sido criadas pelo companheiro da mãe da vítima, um técnico funerário de uma empresa de Mira e que mora atualmente em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.O homem, que residia na mesma casa da progenitora e do menor à data dos factos, começou a dedicar-se "às apostas a dinheiro 'online'" em 2012, perdendo o que ganhara inicialmente com esta atividade, como "também as suas economias" e "o que conseguia arranjar junto dos seus pais e amigos", conta o Ministério Público.Sem conseguir controlar o vício ou fazer "face às dívidas", o arguido começou por retirar, em outubro de 2014, quantias de dinheiro que o filho da sua companheira guardava "numa gaveta do camiseiro do seu quarto", resultado das prendas que recebia dos familiares em ocasiões como o aniversário, Natal e Páscoa."Quando [o homem] já se tinha apropriado de cerca de 300 euros", a criança começou a queixar-se da falta de dinheiro.Para ludibriar o menor, o arguido terá fabricado "notas falsas", pesquisando, através do motor de busca Google, imagens de notas de 20, 50 e 100 euros, que acabou por imprimir.Posteriormente, retirou 830 euros que a criança tinha amealhado e colocou na gaveta as notas falsas que tinha criado, "semelhantes às notas do Banco Central Europeu e suscetíveis de enganar a generalidade das pessoas".Após o natal de 2014 e tendo conhecimento que a criança tinha recebido 140 euros dos familiares, o arguido voltou a retirar as notas verdadeiras e a trocá-las por notas falsas.A 30 de dezembro, quando a mãe da criança teve conhecimento da suspeita de as notas serem falsas teve uma indisposição, que a obrigou a ser transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).O arguido é acusado de um crime de contrafação de moeda.A leitura de sentença decorre na sexta-feira às 13h30, no Tribunal de Coimbra.