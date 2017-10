Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem leva no bolso 30 mil euros para a cadeia

Visitante em cadeira de rodas, foi apanhado a entrar na cadeia do Linhó, em Sintra com montante.

02.10.17

Um homem com cerca de 50 anos, numa cadeira de rodas, foi apanhado ontem à tarde a entrar na cadeia do Linhó, em Sintra, com 30 mil euros no bolso.



Segundo o CM apurou, os guardas estranharam o comportamento do visitante e levantaram-no, tendo descoberto 60 notas de 500 euros num dos bolsos.



Apesar do achado, o homem voltou a sair sem qualquer problema, depois de alegar que não sabia que tinha aquele montante. Apesar de não se saber a proveniência nem o destino daquela quantia, o dinheiro não chegou a ser apreendido.