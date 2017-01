Homem mata mãe de 92 anos à pancada

Homem mata mãe de 92 anos



O detido, de 64 anos de idade, foi levado para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro onde está a ser ouvido pelas autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve esta quinta-feira um homem suspeito de matar a própria mãe. O crime ocorreu em Loulé no passado dia 18 de janeiro.De acordo com a PJ, o crime ocorreu no interior da casa onde ambos moravam. O suspeito utilizou um objeto que tinha na habitação e desferiu várias pancadas na cabeça na vítima, acabando por matá-la.