Homem mata mulher à facada nas Caldas da Rainha

Homicida terá tentado suicidar-se na sequência do crime.

07:26

Um homem matou a esposa de 37 anos à facada, esta madrugada de segunda-feira, em Tornada, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria. O alerta foi dado por volta das 02h40, por um familiar do casal.



O CM sabe que o homicida se terá sentido suicidar na sequência do crime, com vários golpes de faca no pescoço, no entanto, terá sido socorrido a tempo no Hospital das Caldas da Rainha, onde chegou em paragem cardiorrespiratória.



O casal tinha três filhos de 13, nove e 2 anos de idade, que se encontravam em casa no momento em que ocorreu o homícidio. Os menores estão a ser assistidos por uma equipa de psicólogos do INEM, na sequência da situação de choque que viveram.



Em atualização