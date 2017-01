Homem morre a apanhar cenouras

O cadáver foi transportado para a morgue do Hospital do Barreiro.

Um homem de 42 anos morreu esta terça-feira, cerca das 09h00, num acidente de trabalho com um trator, que ocorreu num campo agrícola no Rego da Amoreira, em Alcochete, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da GNR.Segundo os Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, a vítima terá sido colhida por uma corrente do trator agrícola, que andava na apanha de cenoura.De acordo com o CDOS, para o local do acidente foi mobilizada uma equipa de emergência médica do Hospital do Barreiro e elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e do Montijo, que procederam ao desencarceramento do corpo.