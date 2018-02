Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre a treinar em ginásio de Lisboa

Alerta foi dado às 20h20 e o óbito declarado no local.

Por João Monteiro de Matos | 08:59

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu, esta segunda-feira, durante um treino no ginásio do Spacio Shopping, nos Olivais, em Lisboa. O desportista terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória.



Fontes contaram ao CM que o homem estava a fazer musculação quando se sentiu mal.



O alerta foi dado às 20h20 e, segundo algumas testemunhas no local, os responsáveis pela sala de exercício efetuaram de imediato as manobras de reanimação e chamaram a equipa de socorro que chegou ao local cerca de vinte minutos depois.



Algumas pessoas referiram ao CM que a vítima era um "atleta experiente" e que "treinava todos os dias".



O óbito foi declarado ainda no local. O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.



As outras pessoas que estavam a treinar foram encaminhadas para outro ginásio que a cadeia tem no Parque das Nações sem qualquer esclarecimento.